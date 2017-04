Wynn Macau anuncia dividendo de 0,42 dólares de Hong Kong por acção  

A Wynn Macau revelou ontem que vai pagar um dividendo de 0,42 dólares de Hong Kong por acção, relativamente ao ano passado. O anuncio foi feito à bolsa de Hong Kong, na segunda-feira, já depois da hora de fecho do mercado.

No entanto para que esta decisão se torne oficial, é necessário que a mesma seja aprovada na próxima Assembleia Geral da empresa, que se realizada a 1 de Junho.

No mesmo dia foi publicado o relatório anual sobre 2016, onde consta que a subsidiária local da empresa americana Wynn Resorts gerou 1,4 mil milhões de dólares de Hong Kong em lucros. No entanto este resultado ficou abaixo do alcançado em 2015, quando os lucros tinham sido de 2,4 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Ainda em relação a 2016, os lucros operacionais da empresa aumentaram 16 por cento, alcançado os 22,1 mil milhões de dólares de Hong Kong, quando em 2015 foram de 19,1 mil milhões.

Ao mesmo tempo as despesas aumentaram de 8,7 mil milhões de dólares de Hong Kong para 10 mil milhões de dólares, o que se explica também, em grande parte, com os custos da abertura e operação do empreendimento Turístico Wynn Palace, no Cotai.