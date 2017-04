USJ acolhe mesa-redonda sobre “aparições em Fátima”  

A Universidade de São José (USJ) realiza a 11 de Maio, entre as 18h30 e as 20 horas, no Seminário de São José, uma mesa-redonda denominada “O Centenário das Aparições em Fátima” e subordinada ao centenário das aparições marianas na Cova da Iria. A iniciativa é organizada pela Faculdade de Estudos Religiosos da instituição de ensino superior e pretende “contribuir, a partir do nosso campo de conhecimento, para esta celebração de um ano”, explica a USJ em comunicado. O público alvo, diz a nota divulgada pela Universidade de São José, são os “estudantes, homens e mulheres religiosos e católicos leigos”. O painel de oradores inclui Peter Stilwell, reitor da instituição e professor de Teologia Dogmática na Faculdade de Estudos Religiosos, Judette Gallares, membro dos Religiosos do Cenáculo, com um doutoramento em Teologia Bíblica e professora visitante na mesma faculdade e Fausto Gomez, professor emérito de Teologia Moral, também na Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José e autor de vários livros sobre Teologia Moral e Bioética.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...