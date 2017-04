Taipa vai receber berçário e lar de idosos

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas deu esta terça-feira o pontapé de saída nos procedimentos do concurso público relativo aos trabalhos de arranjo e de decoração do berçário e do lar de idosos que vão nascer no complexo de habitação social Iat Seng. O organismo recebeu 21 candidaturas, das quais apenas uma não foi aceite devido a um ligeiro atraso nos procedimentos de submissão.

O espaço dedicado ao berçário localiza-se no piso térreo do complexo de habitação social e apresenta uma área de 721 metros quadrados. O primeiro andar destina-se ao lar de idosos e compreende uma área de construção de 4.236 metros quadrados. Os trabalhos de decoração devem arrancar no quarto trimestre deste ano, devendo prolongar-se por um período nunca superio a 420 dias.