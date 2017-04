O presidente da Sociedade da Doença Alzheimer do Reino Unido, Jeremy Hughes, elogiou o trabalho desenvolvimento pelo Governo no âmbito das medidas para o diagnóstico dos casos de Alzheimer existentes no território. Durante um encontro realizado na segunda-feira com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, o responsável britânico elogiou a cooperação entre Governo, Sector da Saúde público e as associações locais.

