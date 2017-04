Serviços de Saúde negam ruptura de “stocks”

A Direcção dos Serviços de Saúde negou ontem, em comunicado, que as instituições médicas públicas se deparem com uma ruptura de “stock” de produtos destinados à primeira infância, como cremes dermatológicos ou vitaminas exclusivas para bebés e crianças.

Na nota de imprensa enviada às redacções, o organismo liderado por Lei Chin Ion reconhece, no entanto, que a disponibilidade dos produtos em questão é regulada por um mecanismo de monitorização de “stock” que garante, quer no Centro Hospitalar Conde de São Januário, quer nos Centros de Saúde, quantidades mínimas para utilização durante um período de seis meses. Os Serviços de Saúde justificam a existência do referido mecanismo com a necessidade de garantir que não se acumulam nos dispensários das instituições médicas públicas fármacos e produtos rapidamente perecíveis. O organismo adianta ainda que os profissionais de saúde do território dispõem de indicações para prescrever vitaminas, pomadas ou cremes hidratantes em sintonia com as necessidades de tratamento de cada bebé ou criança.

No comunicado, a Direcção dos Serviços de Saúde lembra que conduz com frequência acções de supervisão junto das empresas que são responsáveis pelo fornecimento de produtos às farmácias e instituições médicas públicas com o objectivo de garantir que os produtos estão em condições de ser consumidos.

Na nota de imprensa, a Direcção dos Serviços de Saúde lembra ainda que a venda de medicamentos através da Internet é ilegal. O organismo liderado por Lei Chin Ion adianta que dispõe de mecanismos de monitorização que permitem verificar periodicamente informações que são transmitidas através das redes sociais. Os Serviços de Saúde prometem mão dura no tratamento de eventuais irregularidades e propõem-se fortalecer os procedimentos de divulgação para garantir que os residentes do território não desafiam a lei.