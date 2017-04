Rui Cunha deixa conselho de administração da Sociedade de Jogos de Macau  

O advogado Rui Cunha vai deixar o conselho de administração da Sociedade de Jogos de Macau, optando por não se recandidatar para o cargo de director executivo. A Assembleia Geral da operadora, na qual vão ser realizadas as novas eleições, está agendada para 13 de Junho.

Num comunicado enviada à Bolsa de Hong Kong, a decisão de não se recandidatar do advogado é justificada com a mudança nas responsabilidades do cargo que desempenhava, motivada pelo crescimento e diversificação do negócio da operadora.