Uma árvore caiu sobre três motociclos na Rua Cidade do Porto, no NAPE. A ocorrência não provocou ferimentos em ninguém, nem incutiu danos de maior nas viaturas. O Corpo de Bombeiros foi alertado para o sucedido por volta das 18 horas e deslocou-se ao local para remover a árvore, com um porte de cinco metros. Depois de concluída a tarefa, os Bombeiros comprovaram que os veículos não sofreram aparentemente estragos, mas notificaram o IACM para que o organismo dê seguimento ao caso.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...