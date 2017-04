Programa de Turismo Individual de Embarcações de Recreio registou duas inscrições desde Novembro

Foram registadas apenas duas inscrições no programa, criado em Novembro passado, que tem como objectivo promover viagens em iates e barcos de recreio entre Macau e Zhongshan, na China Continental. O número deve-se ao valor da caução e das inspecções solicitadas aos proprietários, defende Wong Soi Man, directora da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA).

O pontapé de saída no projecto de Turismo Individual de Embarcações de Recreio que liga Macau e Zhongshan foi dado em Novembro último e as expectativas do Governo quanto à adesão dos proprietários das embarcações visadas era elevada. O número das inscrições registado até ao momento e anunciado ontem, ficou, porém, aquém das expectativas: em meio ano apenas duas embarcações se associaram à iniciativa. A informação foi avançada ontem pela directora da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), Wong Soi Man, à emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com Susana Wong, o motivo para o reduzido número de inscrições associa-se ao valor da caução que é exigido aos proprietários de embarcações de recreio de Macau para poderem entrar em águas da China Continental e as elevadas taxas de inspecção que os iates do Continente precisam de pagar para aportar em Macau. Na semana passada, a emissora em língua chinesa da Rádio Macau deu a conhecer as conclusões de um estudo sobre a criação de um sistema de garantias que possa isentar os proprietários das embarcações de recreio de Macau de pagar seguro ou cauções sempre que se desloquem a portos chineses.

A directora da DSAMA disse à Ou Mun Tin Toi que o organismo está em conversações com as autoridades da província continental de Guangdong, sendo que em cima da mesa estão questões como a optimização das instalações, bem como a expansão da área de atracagem à entrada do Canal de Shizimen.

Em comunicado enviado ontem às redacções, a DSAMA anunciou também que Zhuhai reabriu a estação de transferência de água para Macau que se localiza em Guangchang, marcando o término oficial da maré salgada do estuário do Rio das Pérolas. Durante este período, desde o Inverno até ao momento, a salinidade da água das torneiras do território manteve-se nos 20 miligramas por litro. A DSAMA, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e os departamentos relacionados monitorizaram os níveis de salinidade ao longo dos últimos meses, registando que a qualidade da água é estável.

Zhuhai deu por terminados, no início de Março, os trabalhos de manutenção das instalações de fornecimento de água a Macau. Os organismos do território em conjunto com a Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM) pretendem melhorar a qualidade da água que chega às torneiras do território e daquela que chega do município vizinho.

Quanto ao projecto de construção da nova central de distribuição de água em Seac Pai Van, a previsão é que a fase de planeamento seja finalizada brevemente. Quem o disse foi Guan Xiaobing, a directora-executiva da Macau Water, sublinhando à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a empresa já submeteu o seu parecer ao Governo e espera que a empreitada de construção arranque ainda este ano.

O investimento, no valor de mil milhões de patacas, vai ser difícil de suportar, reconheceu Guan Xiaobing, o que poderá resultar no aumento da taxa de serviço de fornecimento de água se o investimento final o justificar. Garante, contudo, que o ajustamento do preço do serviço não vai afectar directamente a população.

No primeiro trimestre deste ano, o consumo de água no território aumentou quatro pontos percentuais. Guan indicou que o incremento foi maior do que o esperado, mas prevê que o crescimento anual se situe entre os três e os quatro por cento.