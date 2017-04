Pakeong Sequeira vai abrir “parque criativo” na zona dos Tintins

O artista plástico Fortes Pakeong Sequeira vai ser o próximo inquilino da empresa Number 81, na Rua de Nossa Senhora do Amparo. Pakeong Sequeira disse ontem ao PONTO FINAL que espera abrir um novo estabelecimento no Verão, “em Julho ou Agosto”. O novo espaço vai distribuir-se pelos diversos andares do edifício situado no número 42 daquela rua. A loja vai ter um café, sala de leitura e zona de comercialização de peças criativas e de design de artistas locais. O terraço do prédio destina-se à realização de workshops, lançamento de livros e de música, zona de recreio e descontracção. O também vocalista da banda de rock Blademark deseja que o espaço funcione como um “parque criativo” e ponto de encontro de artistas e criadores de Macau.

Pakeong Sequeira vai arrendar o espaço à empresa Number 81, proprietária das lojas na Rua de Nossa Senhora do Amparo e no Pátio de Chon Sau. A empresa administra 19 estabelecimentos, 13 dos quais são operados directamente pela Number 81. Os restantes seis são arrendados a inquilinos, por preços “relativamente mais baratos”, entre “20 e 30 por cento abaixo do valor de mercado”, explicou Duarte Silvério. O director de projectos da empresa revelou ao PONTO FINAL que os valores das rendas cobradas pela Number 81 rondam as “10 mil patacas”, preço que pode variar consoante a tipologia da loja.

O projecto na Rua da Nossa Senhora do Amparo teve início em Fevereiro de 2015 com o objectivo de revitalizar zonas antigas da cidade e promover as indústrias culturais e criativas. Os inquilinos da Number 81 – fundada em finais de 2014 – são pessoas que se devem enquadrar no conceito do projecto. A empresa opera lojas como o “Beer Temple”, “Furu Furu Ramen” ou loja de “Cup Noodles” e arrenda outras como a macaense SAB 8 ou a Food Truck Company, do português Pedro Esteves (ver texto principal).

“A nossa zona é muito peculiar, estamos ali próximo das ruínas de São Paulo, é uma área muito antiga, histórica, com bastante valor cultural, no entanto, para um empresário normal talvez não fosse a rua que ele escolhesse para abrir um negócio, porque há ruas em Macau com muito mais movimento. É um projecto que temos a longo prazo”, disse Duarte Silvério. O objectivo para o futuro próximo é arrendar mais lojas a outras entidades, para que a empresa possa dedicar-se mais à promoção dos negócios, através da organização de eventos.

Cláudia Aranda