Macau Fine Art Association expõe obras de ilustração e aguarela de artistas do território

Entre os dias 5 e 24 de Maio, a Macau Fine Art Association vai acolher uma exposição com trabalhos de ilustração e aguarela das artistas locais Yolanda Kog e Cheok Hio Peng. A ligação entre a filosofia e as crianças foi a temática que orientou a criação das obras. Os trabalhos revelam a intersecção entre duas expressões artísticas alimentadas pela espontaneidade das artistas.

Yolanda Kog e Cheok Hio Peng pretendem evidenciar a ligação histórica entre a ilustração e a pintura em aguarela, duas formas de arte que acompanham livros e obras literárias há mais de 3 mil anos. Apesar de se distanciarem no que respeita a métodos e materiais, as duas artistas decidiram estabelecer um princípio de comunicação entre as expressões artísticas que cultivam, recorrendo a peças de cerâmica.

As duas artistas também se afastam no que à sua origem diz respeito. Ao passo que Yolanda Kog optou por residir em Macau, Cheok Hio Peng é natural do território mas sente a necessidade de sair. A sua “colisão”, como se lê no comunicado da Macau Fine Art Association, resultou na exposição “Filosofia para Crianças”.