Governo ouviu deputados sobre famílias em risco de perderem habitação económica  

Executivo deu garantias de que, por enquanto, ninguém vai ser expulso das habitações económicas e que apenas pretende actualizar as informações sobre os agregados familiares. No final, Raimundo do Rosário e Arnaldo Santos evitaram os jornalistas.

João Santos Filipe

Por enquanto o Governo não vai expulsar ninguém de fracções de habitação económica que já foram atribuídas pelo Governo e apenas pretende que as pessoas forneçam informações actualizadas sobre os agregados familiares. Foram estas as garantias dadas pelo secretário dos Transportes e Obras Públicas, Raimundo Rosário, e pelo presidente do Instituto de Habitação, Arnaldo Santos, no encontro que mantiveram com dez membros do hemiciclo.

Nos últimos dias alguns deputados receberam queixas de moradores de habitações económicas, que foram impedidos de realizar as escrituras das casas e receberam cartas para actualizarem os dados dos agregados familiares.

No final da reunião de ontem, que teve lugar no Instituto de Habitação, Raimundo do Rosário e Arnaldo Santos optaram por sair do edifício pelas traseiras de forma a evitarem os jornalistas. Contudo, a deputada Wong Kit Cheng explicou que os governantes prometeram analisar os pontos de vista apresentados pelos deputados antes de tomarem uma situação.

“Por agora, o Governo ainda não decidiu se deve retirar as pessoas das casas, nem começou a fazer isso. Até este momento o que o Executivo fez foi entregar as cartas a pedir aos residentes das habitações económicas que actualizem a composição do agregado familiar”, disse Wong Kit Cheng no final da reunião.

A deputada ligada à Associação Geral das Mulheres de Macau reconheceu ainda que o problemas é complexo e os casos podem variar muito entre si: “Cada caso é diferente. Não são semelhantes e por isso precisam de ser analisados cuidadosamente antes de haver uma solução”, apontou.

As queixas envolvem diferentes situações: até 2003 os membros de um casal que estivessem casados em regime de separação de bens podia concorrer individualmente para a aquisição de habitações económicas. São essas pessoas que estão agora a ser notificadas. Em outra situações, indivíduos solteiros concorreram, mas enquanto esperavam pela atribuição da fracção, casaram-se e os bens do agregado alteraram-se.

Respeitar a Lei

Já o deputado José Pereira Coutinho admitiu não concordar com o princípio que membros de uma família casada em regime de separação de bens tenham direito a habitação económica, quando o outro cônjuge tem bens que o excluíriam do concurso. Contudo, nos casos concretos a lei previa esse cenário até 2003 e, diz o deputado, tem de ser respeitada.

“A lei foi feita assim naquela altura e tem de ser respeitada. Mas a nossa posição foi sempre clara, o agregado familiar normal é marido, mulher e filhos, independentemente do regime de bens”, explicou.

“Não se deve por vias do regime de separação de bens permitir que pessoas requeiram uma casa económica, quando a própria mulher, por exemplo, é uma bilionária”, defendeu.

Ainda sobre o encontro, José Pereira Coutinho frisou que o secretário prometeu analisar a lei da habitação económicas para transmitir ao Instituto de Habitação informações mais claras, que se mantenham estáveis.