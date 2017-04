G-Dragon regressa a Macau para novo converto  

O sul-coreano G-Dragon, líder da banda BIGBANG, chega a Macau no dia 17 de Junho para um concerto no âmbito da digressão Act III, M.O.T.T.E.. O espectáculo decorre na Arena do Cotai e integra uma tournée mundial que arranca em Seul a 10 e Junho e termina a 16 de Agosto em Auckland, na Nova Zelândia. Nos dois meses em que estará em digressão, G-Dragon deverá actuar em cidades como Singapura, Banguecoque, Seattle, Chicago, Miami, Nova Iorque, Toronto, Sydney e Melbourne.

Esta será a terceira digressão a solo do artista, após o lançamento do seu segundo álbum individual “Coup d´État”, um trabalho que levou quatro anos a ser preparado. O seu primeiro álbum a solo foi lançado em 2009 com o título “Heartbreaker”, tendo entrado directamente para o Gaon Chart, considerada a mais importante tabela de música coreana, e quebrado o recorde do maior número de cópias vendidas por um artista a solo naquele ano. Em 2012 o artista lançou o EP “One of a Kind”, cujo sucesso lançou o artista na sua primeira digressão mundial a solo e juntou mais de 570 mil fãs em 27 concertos.

G-Dragon é o nome artístico de Kwon Ji Yong, considerado pela Forbes Asia uma dos Jovens Mais Influentes do Continente Asiático na categoria de Entretenimento e Desporto Oriental. O título da digressão refere-se ao terceiro acto da vida de Kwon Ji Yong, agora com 30 anos e na terceira fase da sua vida. M.O.T.T.E. em coreano significa “o ventre da mãe”, cujo significado remete para “nascimento”. É também a abreviatura de “momento da verdade do fim”, ou seja, “o momento da verdade, solidão e angústia escondida por detrás da vida glamorosa do seu sucesso”, refere a produtora Live Nation em comunicado.

O artista é também conhecido por ser o líder e produtor da banda BIGBANG, tendo sido responsável pelas músicas “Fantastic Baby”, “BANG BANG BANG” e “BAE BAE”. Seis das suas canções atingiram mais de mil milhões de visualizações no YouTube e duas delas alcançaram cada uma mais de dois mil milhões de visualizações.