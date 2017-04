Falun Gong celebra 18.º aniversário de campanha de perseguição no Continente

Membros do culto Falun Gong reuniram-se durante o fim-de-semana junto à Igreja de São Domingos para celebrarem o 18.º aniversário do chamado incidente de 25 de Abril de 1999. Nessa data, cerca de 10 mil membros do culto criado por Li Hongzhi participaram numa manifestação – que argumentam ter sido pacífica – em Pequim para pedirem a libertação de 50 membros que tinham sido detidos nos dias anteriores na cidade de Tianjin.

Depois do episódio, que inclusive permitiu a alguns membros reunirem-se com o Primeiro Ministro da altura, Zhu Rongji, os praticantes do movimento Falun Dafa dizem que se iniciou uma campanha contra eles, que se prolonga aos dias de hoje. Os praticantes detidos em Tianjin acabaram por ser libertados.

De acordo com o portal minghui.org, ligado ao movimento, no fim-de-semana foram vários os turistas da República Popular da China, que estando de visita a Macau, se mostraram solidários com a situação. Alguns deles, refere o portal, abdicaram mesmo da inscrição no Partido Comunista.

“O que posso fazer para vos ajudar na China é muito limitado. Mas se vivesse no estrangeiro ia ajudar-vos a distribuir panfletos na rua. O Partido Comunista é mesmo diabólico”, afirmou um manifestante não identificado, de acordo com o órgão de comunicação do movimento. “Já passaram muitos anos da última vez que paguei as quotas do partido. A perseguição aos Falun Gong é errada”, acrescentou.

Junto aos cartazes foram ainda vários os turistas que tiraram fotografias, gravaram vídeos e conversaram com os membros do movimento. Por sua vez, a Falun Gong prestou apoio ao visitante que expressou o desejo de cancelar as inscrições no Partido Comunista.

De acordo com a Falun Gong, os cartazes que as pessoas que circularam na praça do Senado tiveram oportunidade de observar mostrava a “violência” dos ataques aos membros do culto. A campanha, que terá resultado mesmo na prisão e envio para campos de trabalhos forçados de centenas de praticantes, terá mesmo levado a apresentação de 200 mil queixas criminais contra o então Presidente chinês, Jiang Zemin.

A Falun Gong é um culto de prática espiritual que combina meditação com exercícios da arte marcial Chi Kung, tendo por base uma filosofia centrada na verdade, compaixão e auto-controlo.