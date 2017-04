O Festival de Artes de Macau tem a sua cerimónia inaugural esta sexta-feira com o espectáculo “Play and Play: An Evening of Movement and Music”. Mais de 100 actividades completam o dia de inauguração que tem lugar marcado no Centro Cultural de Macau pelas 19h40. “Heterotopia” é o tema que dá o mote à edição deste ano e que até 31 de Maio vai percorrer vários espaços de Macau com exposições, peças de teatro e performances.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...