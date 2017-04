Detidos na “Operação Trovoada” vão ser presentes ao Ministério Público

As 39 pessoas detidas por posse e consumo de estupefacientes na madrugada de segunda-feira vão ser presentes ao Ministério Público. Os 25 homens e 14 mulheres – oriundos da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, da República Popular da China e de Macau foram detidos em duas salas de karaoke da Zona de Aterros do Porto Exterior (ZAPE) e a Polícia Judiciária (PJ) acredita que as drogas foram fornecidas por membros do estabelecimento onde os detidos se encontravam. Entre os detidos estavam responsáveis pela gestão de salas VIP de casinos, intermediários de jogo, gestores de jogo, empresários, bem como um funcionários de um centro de saúde e uma enfermeira. A Judiciária apreendeu quase 50 gramas de marijuana e ketamina no valor de 33 mil dólares de Hong Kong.

