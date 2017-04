Cultivar nos mais novos a memória da revolução que mudou Portugal

A distância não apaga a memória e a Escola Portuguesa de Macau demonstrou ontem o trabalho que tem sido feito para manter vivo o espírito do 25 de Abril. A escola abriu as portas à comunidade para partilhar a exposição alusiva aos 43 anos do 25 de Abril e as músicas cantadas pelos seus alunos.

Fotografia: Marcelino Marques;

Foi de música, mas também de uma mostra evocativa que se fez o 25 de Abril na Escola Portuguesa de Macau (EPM). Quem ontem entrou pela porta do estabelecimento de estabelecimento de ensino foi de imediato arrebatado pelas representações geométricas dos cravos vermelhos que adornavam as paredes. Por entre os ícones da revolução figuravam origamis de pombas brancas que pareciam estar prestes a descolar do papel para espalhar a palavra “Liberdade” vocábulo redondo que durante a manhã de ontem ecoou repetidamente pelos corredores da escola.

O ambiente era de animação e da confusão que se pode esperar quando aparentemente todos os alunos do estabelecimento corriam pelo átrio. Os mais velhos, responsáveis pela exposição “25 de Abril”, passeavam por entre os seus trabalhos e admiravam os dos colegas. Daniela Costa, aluna do 9º ano, explicou que os trabalhos foram realizados com base num apurado trabalho de representação, uma vez que a matéria referente à época do 25 de Abril ainda não tinha sido leccionada. Ao PONTO FINAL, a aluna mostrou um mapa em madeira onde figuram os contornos dos continentes africano e asiático e as ex-colónias portuguesas assinaladas com luzes brancas: “Nós pensamos que se conseguissemos mostrar visualmente onde ficam as colónias seria mais fácil para as pessoas perceberem” explica a estudante.

Rita Lobo, aluna do 9º ano, escolheu trabalhar o tema da guerra colonial por o seu avô ter estado num dos palcos do conflito, Angola. A estudante pediu ao avô para recuperar uma carta que tinha escrito aos seus pais a 6 de Janeiro de 1967 em Quixico, Nambuangongo e que se encontra agora em exposição. Na carta pode-se ler “onde é que se localiza [a guerra] e como é que foi ver as mortes”. “Ver os mais próximos mortos e feridos é muito diferente porque eu sei que o meu avô sofreu muito em ver os próximos falecer” conta a estudante. A jovem aluna escolheu partilhar as memórias da sua família porque tornam tangível um conflito que a maior parte dos portugueses não viveram na pele: “Todos os documentos que nós temos são sobre alguém que está a escrever sobre a guerra e que não esteve na guerra, então eu acho que alguém que esteve na guerra e a escrever sobre a guerra é muito diferente do que ler documentos e ver uma carta sobre a guerra”, explica Rita Lobo.

Entre os mais novos que corriam pelo átrio da escola, um voltava sempre para perto das exposições com novos amigos a quem perguntava orgulhoso: “Sabes quem é este?” apontando para a figura de um soldado fardado. “É o meu avô, foi uma grande militar português” conta Pedro Cunha. Os seus nove anos ainda não lhe permitem ter acesso à maioria das histórias da guerra colonial mas conta que no 25 de Abril “provavelmente o meu avô ainda estava em Angola, ouviu a história e pegou na arma e no cravo.”

O momento musical do dia foi protagonizado pelos alunos do 3º, do 4º e do 5º ano que de cravo na mão entoaram os “Cantares de Abril” para uma audiência repleta de pais que naquela manhã se deslocaram à escola para assistirem às interpretações dos seus filhos. Uma menina deu o mote à canção “Somos Livres”, acompanhada pelo cajón tocado por um colega, cantando “Uma gaivota voava voa / Asas de vento / Coração de mar” a quem se seguiram todos os outros alunos em coro. Zeca Afonso não ficou esquecido e de cravo erguido ouviram-se “Vejam Bem” e “Canção de Embalar”. O hino de Portugal foi deixado para o fim, cantado com força e de mão sobre o peito.

CVN