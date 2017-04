Crime em directo consternou a Tailândia

Um homem na Tailândia matou a sua filha de 11 meses em directo no Facebook, tendo-se suicidado depois diante da câmara, disse ontem a polícia.

O crime surge alguns dias depois do vídeo de um homicídio nos Estados Unidos ter sido transmitido através do Facebook.

De acordo com a agência de notícias France Presse, foram os amigos do homem que advertiram a polícia de Phuket, no sul da Tailândia: “Já estavam mortos quando chegámos ao local” na segunda-feira à tarde, disse o tenente Jullaus Suvannin, um dos primeiros a chegar à cena do crime.

Segundo a polícia, o homem teve antes uma discussão com a mãe da sua filha de 11 meses.