Coreia do Norte: Residentes do norte da China temem conflito

Na cidade de Yanji, na província continental de Jilin, a tranquilidade já não é o que era. Os residentes da região temem que Pyongyang conduza um novo teste nuclear e que a situação na península coreana se deteriore irremediavelmente.

Os residentes da cidade chinesa de Yanji, que fica situada junto à fronteira com a Coreia do Norte, receiam as eventuais consequências de um novo teste nuclear no país vizinho, algo que até poderia ter voltado a acontecer ontem de acordo com o que foi noticiado pelo jornal chinês Global Times.

“Sentimos a terra abanar durante o último teste nuclear. Se voltar a acontecer, as crianças e os idosos vão entrar em pânico”, disse ao jornal um residente da localidade de Yanji.

Durante o teste atómico conduzido por Pyongyang em Setembro do ano passado, uma escola de Yanji teve que ser evacuada.

Outros habitantes daquela localidade disseram ao jornal temer que uma nova prova nuclear possa desencadear uma erupção no vulcão activo de Changbaishan, situado na fronteira entre os dois países.

Os residentes mostraram-se preocupados com as consequências para o ambiente de um sexto teste nuclear realizado pelo regime de Kim Jong-un, ou com a possibilidade da chegada de refugiados norte-coreanos a território chinês.

A Coreia do Norte poderá aproveitar o aniversário da criação das Forças Armadas do país, que se comemorou ontem, para realizar um novo teste, que serviria também como desafio aos Estados Unidos, que anunciaram o envio de um contingente de navios militares, liderado pelo porta-aviões “Carl Vinson”, para águas próximas da península coreana.

O Global Times citou vários especialistas chineses que sugeriram a suspensão, por Pequim, do envio de petróleo para a Coreia do Norte como medida de pressão, até que o país desista de testar mísseis de médio e longo alcance e de desenvolver o programa nuclear.

A possibilidade de que as autoridades chinesas adoptem aquela medida levou já a um aumento dos preços do combustível de 83 por cento na Coreia do Norte, de acordo com o jornal norte-americano focado em questões do país NK News.

Em 2003, o oleoduto que fornece a Coreia do Norte, procedente da República Popular da China, interrompeu as operações durante três dias, depois de Pyongyang ter realizado um teste com mísseis.

As autoridades chinesas asseguraram que se tratou de um problema técnico e não de uma forma de pressão política.

Em 2006, a Coreia do Norte realizou o primeiro teste atómico, que repetiu em 2009, 2013 e em Janeiro e Setembro de 2016.