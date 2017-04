Comité para os Assuntos da Juventude da Associação Comercial de Macau celebrou quatro décadas  

A Associação Comercial de Macau organizou um jantar para assinalar os 40 anos do Comité para os Assuntos da Juventude, a ala da organização direccionada para os jovens empreendedores do território. O secretário para a Economia e Finanças da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Lionel Leong marcou presença no certame e expressou o desejo de que o organismo possa convencer os mais jovens a participar nos trabalhos de dinamização da iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” e ligadas à construção da área da Grande Baía de Guangdong – Hong Kong – Macau, oferecendo as suas sugestões.

Mok Chi Wai, director do Comité para os Assuntos da Juventude da Associação Comercial de Macau, referiu que as duas instituições vão trabalhar para melhorar a cooperação com as associações comerciais e industriais de jovens da Malásia, da Tailândia e da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.