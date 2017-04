Chan Ka Leong: Zona do Iao Hon precisa de obras de renovação urgentes

O vice-presidente do Centro da Política da Sabedoria Colectiva, Chan Ka Leong, defendeu que a regeneração urbana da cidade deve começar pela zona do Iao Hon. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, as declarações foram prestadas durante um encontro organizado pela União Geral das Associações dos Moradores de Macau para discutir a reconstrução das zonas antigas do território.

Chan Ka Leong defendeu que o Iao Hon é a zona indicada para começar o processo de forma experimental, uma vez que tem sete prédios e 46 edifícios antigos, a maioria dos quais com mais de 50 anos. O responsável disse também que a reconstrução desta zona é “muito urgente”.

Finalmente o vice-presidente do Centro da Política da Sabedoria Colectiva defendeu que o processo deve avançar o mais depressa possível.