Casa Garden abre-se no sábado aos devotos do jazz 

O Dia Internacional do Jazz celebra-se no próximo domingo. A Associação para a Promoção de Actividades Culturais e a Associação de Promoção de Jazz de Macau antecipam-se no calendário e assinalam a data, instituída pela UNESCO, já no sábado, no auditório da Casa Garden. O programa contempla concertos de músicos experientes e estreantes, bem como uma jam session que desafia o público a juntar-se aos músicos em palco, numa sessão jazzística que deverá estender-se enquanto corpo e fôlego subsistirem.

Sílvia Gonçalves

A liberdade e fluidez sonora do jazz, que desmontam a linearidade narrativa da pauta, vão soar já este sábado na Casa Garden da Fundação Oriente, numa antecipação do Dia Internacional do Jazz, que se celebra a 30 de Abril. A data, instituída pela UNESCO em 2011, surgiu por proposta do pianista e compositor Herbie Hancock, e tem merecido a atenção dos entusiastas do jazz no território. A Associação para a Promoção de Actividades Culturais apresenta, em parceria com a Associação de Promoção de Jazz de Macau, um programa, com entrada livre, que tem como ponto alto actuações de músicos com maturações distintas.

“No ano passado fizemos uma pequena celebração, com uma banda japonesa. Este ano, em colaboração com a Associação de Promoção de Jazz, na qual existem vários músicos jovens que se têm vindo a dedicar ao jazz, resolvemos fazer uma espécie de celebração, a qual está aberta a todos os músicos, a todos os amantes do jazz”, conta José Isaac Duarte, membro da Associação para a Promoção de Actividades Culturais.

Desde que a UNESCO fez de 30 de Abril o Dia Internacional do Jazz, decorre em cada ano, numa cidade diferente, um concerto com os mais relevantes nomes do jazz contemporâneo, o Global Concert. Este ano o espectáculo terá lugar em Havana, Cuba. O programa na Casa Garden arranca às 20h30, com a projecção em vídeo de alguns momentos do Global Concert de 2016: “Este ano é em Havana. Tenho pena de não poder transmitir ou ligar em directo, fazer um streaming directo do programa final, que só vai acontecer no domingo. Portanto, o que teremos para as pessoas que forem chegando é uma projecção de vídeo com momentos altos do espectáculo de encerramento do ano passado, que foi em Washington, na Casa Branca”, explica Isaac Duarte.

De seguida, abre-se espaço aos músicos, no palco do auditório da Casa Garden: “Às 21h30 começam a tocar as bandas. São duas bandas, ambas de músicos ligados à Associação de Promoção de Jazz. Uma de músicos com mais experiência e outra com jovens músicos, alguns deles bastante jovens, que estão a dar os primeiros passos na exploração do jazz”. Um encontro entre músicos com trajecto longo nos palcos e aqueles que arriscam um primeiro confronto com o público: “É também uma oportunidade para dar a estes jovens locais um palco para começarem a ganhar, a consolidar a sua própria auto-confiança e a sua capacidade de tocar para um público, que é isso que no fundo faz um músico”, considera Isaac Duarte.

As duas bandas, explica o promotor do evento deste sábado, não têm propriamente designação, antes congregam músicos experientes e outros em formação: “Elas são constituídas por membros da Associação de Promoção de Jazz, não têm nome em particular. A associação de há quatro anos a esta parte que faz formação de músicos de jazz locais, e tem algumas actividades de promoção de jazz. Todos os meses tem um sábado em que faz um espectáculo na Fundação Rui Cunha. E é com músicos dessa associação que se constituem no sábado duas bandas, uma de mais jovens, outra de mais velhos, que vão tocar”, explica.

O cartaz termina com a abertura do palco ao público, a partir das 23 horas, numa jam session que pretende juntar todos numa celebração sem rede ou pauta: “É o habitual. No fim, os músicos estão lá, a assistência está lá, e juntamo-nos todos num improviso. Toda a gente é convidada para isso, é uma sessão aberta”.

Já a dinâmica jazzística em Macau traduz-se num movimento em crescendo, descreve Isaac Duarte: “O jazz tem uma longa história em Macau, não é de agora. Mas penso que nos últimos anos temos assistido a dois movimentos simultâneos, ambos favoráveis à afirmação e ao desenvolvimento do jazz em Macau. Por um lado, haver um conjunto de jovens músicos que se começaram a dedicar de forma sistemática ao jazz, que gostam e que se estão a desenvolver como músicos, alguns deles inclusive já em escolas no exterior. E portanto há essa dinâmica local, que é favorável e que vem sobretudo de gerações mais novas”. A que se junta um movimento que chega de fora: “E há uma segunda dinâmica que tem a ver com o crescimento económico de Macau nos últimos anos, que levou a que entre muita gente de fora, muitos músicos também, muita gente ligada às artes. E isso criou uma massa crítica maior do que aquela que havia”, considera José Isaac Duarte.