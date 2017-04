Canal diplomático com a Coreia do Norte continua aberto, sublinha Pequim

A República Popular da China disse esta terça-feira que o seu canal diplomático com a Coreia do Norte “continua aberto” e o intercâmbio entre ambos os países decorre com normalidade, numa altura em que Pyongyang poderá realizar um novo teste nuclear.

“Pequim continua a apelar a ambas as partes que não empreendam nenhuma acção que eleve as tensões”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Geng Shuang.

Geng disse que alguns jornalistas pareciam “decepcionados” com o facto de a Coreia do Norte não ter realizado até ao momento um novo teste nuclear.

Segundo os serviços de inteligência sul-coreanos, Pyongyang até poderia ter conduzido ontem a sua sexta prova atómica, para comemorar o aniversário da fundação das Forças Armadas do país.

Os Estados Unidos ameaçaram lançar um ataque preventivo, caso o teste seja realizado, e anunciaram o envio de uma frota de navios militares, liderado pelo porta-aviões “Carl Vinson”, para águas próximas da península coreana.

Até ao momento, contudo, o regime de Kim Jong-un não fez qualquer teste.

O negociador chinês para a questão norte-coreana, Wu Dawei, viajou ontem para o Japão para abordar a crise na península coreana com as autoridades japonesas, afirmou Geng: “Esperamos que todas as partes envolvidas, incluindo o Japão, desempenhem um papel responsável na resolução do conflito”, assinalou o porta-voz.

A Coreia do Norte realizou o seu primeiro teste atómico em 2006 e voltou a conduzir provas em 2009, 2013 e em Janeiro e Setembro de 2016.