Aproximação de investigadores motiva criação de associação de língua portuguesa

Foi formalmente criada ontem a Associação de Estudos de Língua Portuguesa da Ásia. O organismo, explica Carlos André – que integra a comissão instaladora – surge com o intuito de apoiar os estudos de português nesta região do globo e congregar todos os que se dedicam ao ensino e investigação da língua e cultura portuguesas. O primeiro passo será constituir um ficheiro de sócios e realizar uma assembleia-geral, para conferir forma à estrutura.

“A associação foi lançada já há alguns meses, no colóquio que aconteceu na Universidade de Macau. Eu e a professora Fernanda Costa lançamos a ideia. Depois verificamos que havia muitas adesões e iniciamos o processo de elaboração de estatutos e toda a burocracia. Assinamos a escritura hoje [ontem]”, conta Carlos André. O director do Centro Pedagógico e

Científico de Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau descreve os propósitos de um organismo que visa aproximar docentes e investigadores: “No essencial, é apoiar todos os estudos de língua portuguesa na Ásia. No fundo é congregar todos os professores que se dedicam a ensinar algo ligado ao português, essencialmente a língua mas também as culturas de língua portuguesa, literaturas, história, etc, em toda a Ásia, de qualquer grau de ensino, e estabelecer ligações entre eles”.

O docente – que integra a comissão instaladora a par com a professora Fernanda Gil Costa, da Universidade de Macau, e de João Laurentino das Neves, director do Instituto Português do Oriente – diz não estar ainda definido o nome de quem vai liderar o novo organismo. No imediato, explica, segue-se a inscrição de sócios e a conversão de uma escritura numa estrutura organizada: “O que está previsto agora é organizar verdadeiramente a associação. Ou seja, converter aquilo que é uma escritura assinada por três pessoas numa verdadeira associação. Juntar as pessoas, os sócios todos, e o primeiro passo será, no fim, reunir os sócios e fazer uma assembleia-geral. Temos um ano para fazer isso, e entregar a associação aos corpos gerentes, que não somos necessariamente nós e provavelmente nem seremos nós”.

Reforçar a cooperação que diz não existir no estudo do português afigura-se como primordial para Carlos André: “O que verdadeiramente espero conseguir é que as pessoas se possam conhecer, possam ter uma ligação, possam ter alguns objetivos comuns e possam ter laços de cooperação, que é uma coisa que, no caso do português, não existe muito. As pessoas trabalham muito isoladamente, se considerarmos não apenas Macau mas toda a República Popular da China e toda esta região da Ásia-Pacífico, são muitas ilhas e muitas delas isoladas. E, portanto, o que se pretende desde logo é que as pessoas possam interagir, possam dialogar entre si, possam cooperar”, assume o docente. S.G.