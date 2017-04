Uma foto por dia

Depois da revelação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), que em relatório publicado a 10 de Março denunciou o recrutamento de um grande número de trabalhadores no Instituto Cultural (IC) em regime de aquisição de serviços, sem a realização de concurso público, o Instituto Cultural garantiu ontem não ter existido corrupção. O organismo liderado por Leung Hio Ming justificou as contratações com o desconhecimento da lei e as necessidades crescentes do organismo.

Sílvia Gonçalves

Em resposta ao Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) – que a 10 de Março divulgou um relatório detalhado onde denunciava o recurso continuado e ilegal do Instituto Cultural (IC) ao regime de aquisição de serviços para a contratação de trabalhadores, contornando o regime legal de recrutamento centralizado e de concurso público – o IC assume o erro mas justifica as sucessivas contratações com o aumento de actividades culturais que obrigaram a um reforço de efectivos. Dos 94 trabalhadores recrutados segundo este regime, ainda em actividade, 82 terão o seu contrato estendido pelo período de um ano, para “satisfazer necessidades urgentes” do organismo dirigido por Leung Hio Ming, enquanto os restantes 12 serão dispensados até ao final do terceiro trimestre, aquando do término dos seus contratos. Sobre as chefias que os contrataram ilegalmente não recairá qualquer consequência, uma vez que, justifica o Presidente do Instituto Cultural, não detinham um bom conhecimento da lei. Leung Hio Ming reconheceu, no entano, que as chefias em questão rejeitaram pareceres jurídicos que alertavam para a ilegalidade dos procedimentos.

O CCAC apontou o dedo, o secretário para os Assuntos Sociais e Culturais deu trinta dias para o Instituto Cultural apresentar medidas a implementar para corrigir as situações irregulares detectadas, e o IC recolheu para um período de “reflexão e auto-crítica”. Da reflexão resultou um extenso exercício de assunção da culpa, ontem apresentado à imprensa, que começa por justificar a ilegalidade com o acréscimo do volume de trabalho no organismo: “Temos que reflectir sobre este problema. Temos aumentado a realização de actividades culturais. A dimensão das actividades realizadas por nós é cada vez maior”, começou por atirar Leung Hio Meng.

O presidente do Instituto Cultural deixou exemplos: “Depois da publicação da lei de salvaguarda do património cultural aumentou a necessidade de pessoal. Em 2016, mercê de um processo de reestruturação orgânica, com a integração de 246 pessoas do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, o apoio logístico do IACM passou para o IC. Devido ao aumento de trabalho entre 2012 e 2014 temos grande necessidade de recursos humanos, tornou-se um pretexto para não cumprir a lei”, assumiu o responsável máximo pelo organismo, que acrescentou: “Concordamos com a análise do CCAC, aprendemos com esta lição”, assegura.

Leung Hio Meng assinalou a necessidade de implementar um “mecanismo de fiscalização” e uma valorização dos pareceres jurídicos emitidos: “Temos que valorizar os pareceres jurídicos e temos que reforçar o pessoal da área jurídica. Antes da apresentação do relatório [a Alexis Tam] já realizamos um curso de formação de pessoal sobre a aquisição de serviços. Temos que tratar o recrutamento de recursos humanos de acordo com a lei”.

O presidente do Instituto Cultural assumiu ainda a ocorrência, dentro do organismo, da contratação de chefias que não reuniam os requisitos necessários: “Por falta de conhecimento integral da lei, nomeamos dois chefes de divisão com falta de cinco anos de experiência”. Uma situação que espera ver contornada com a dispensa de tal requisito: “Elaboramos uma proposta para o Chefe do Executivo, de dispensa da experiência profissional”, revela.

O exercício de ‘mea culpa’ prosseguiu: “Durante o tratamento deste processo reconhecemos os erros que cometemos. Temos que utilizar eficazmente os fundos públicos e simplificar os procedimentos administrativos. Lamentamos os nossos erros neste incidente e prometemos que vamos cumprir a lei no futuro”. A situação, assumiu o dirigente, não se circunscreve aos últimos anos: “Isto aconteceu durante muito tempo. Quando ingressei no IC, em 1995, já aconteciam esta situação”.

CHEFIAS RECUSARAM PARECERES JURÍDICOS QUE ALERTAVAM PARA O RISCO DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI

Se o presidente do Instituto Cultural justifica os atropelos à legalidade com o desconhecimento da lei, também assume que os pareceres jurídicos que alertavam para as consequências foram ignorados: “Temos a responsabilidade do conhecimento jurídico das nossas chefias. Também existe um problema na interpretação da lei. Os nossos juristas também deram pareceres a alertar para o risco da não aplicação da lei, mas as chefias não aceitaram os pareceres”.

Mais grave parece ser a assunção de que a ligação das mesmas chefias às artes legitima a desvalorização da aplicação da lei: “Muitos dirigentes destes serviços são artistas, como eu, temos sempre grande entusiasmo. As pessoas nem sempre são perfeitas, podem não dar grande importância à aplicação da lei”.

E também Leung Hio Meng recusou os pareceres jurídicos apresentados? “A minha área é mais relacionada com as artes performativas. Não tenho bom reconhecimento desta lei, mas não estou directamente relacionado com o recrutamento de pessoal. Mas vou prestar mais atenção a esta lei”, prometeu o presidente do Instituto Cultural.

Questionado sobre quem será responsabilizado pelo deliberado incumprimento da lei, Leung Hio Meng assumiu apenas que a responsabilidade é transversal a todos os departamentos: “Têm surgido problemas em vários planos. Todas as chefias são responsabilizadas”.

Adiante, insistiu-se na tentativa de tentar perceber de que forma serão então essas chefias responsabilizadas, se haverá lugar à dispensa de quadros: “Quero reiterar que não descobrimos qualquer chefia que tenha cometido qualquer ilegalidade de forma culposa. Tem a ver com a capacidade de cada chefia. No futuro vamos fazer ajustamentos no recrutamento”, assumiu Leung, garantindo não terem existido “actos de corrupção ou troca de bens ou interesses”.

Actualmente são ainda 94 os funcionários do Instituto Cultural recrutados segundo este regime. O vínculo laboral destes trabalhadores termina até Setembro deste ano, mas para a maioria segue-se um contrato de mais um ano, para atender às necessidades mais imediatas do organismo: “Vamos cessar o contrato, mas vamos aplicar o decreto 12/2015 para satisfazer as necessidades temporárias ou urgentes desses trabalhadores”, explicou o presidente do Instituto Cultural, que assegurou ainda que “todos os direitos e regalias dos trabalhadores vão ser regulados nos termos da lei”. Leung Hio Meng esclareceu quantos permanecem por mais um ano e quantos estão de partida: “Nas medidas preventivas nós vamos fazer o recrutamento de 82 pessoas para satisfazer as necessidades mais urgentes. Quanto aos restantes, vamos quebrar a relação de trabalho”.

E à medida temporária segue-se a abertura de concurso público? “Perante esta situação desastrosa, para resolver este problema temos que contratar pessoal. Temos que demitir o pessoal contratado ilegalmente, e temos que contratar novo pessoal mas de forma legal. Quanto ao número de vagas, primeiro temos que informar o nosso superior”, rematou Leung Hio Meng.