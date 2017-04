As autoridades de Díli estão em diálogo regular com as autoridades sul-coreanas e como medida de contingência estão prontas para retirar os cerca de 2.000 trabalhadores timorenses radicados no país caso a tensão na península coreana obrigue, disse o chefe da diplomacia timorense, Hernâni Coelho

Actualmente estão na Coreia do Sul cerca de 2.000 trabalhadores timorenses, destacados em vários sectores de actividade, de pescas a horticultura, floricultura e manufactura.