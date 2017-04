Saraus Desportivo e Artístico deixam de se realizar a partir deste ano

Os Saraus Desportivo e Artístico organizado pelo Instituto do Desporto por ocasião do feriado do 1.o de Maio e do dia da instituição da RAEM (ID) vão deixar de se realizar a partir deste ano. O anúncio foi feito ontem ao Jornal do Cidadão pelo presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, que esclareceu que oa decisão de colocar um ponto final no espectáculos abrange as festividades agendadas para o feriado do 1.o de Maio e as que celebram anualmente o Aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, a 20 de Dezembro.

O dirigente justificou a decisão com a possibilidade de, assim, o local ser disponibilizado a grupos que ali queiram organizar actividades. Pun Weng Kun disse que várias associações começaram a realizar actividades durante os feriados e, depois de ter conduzido uma análise, o Instituto do Desporto considerou que as actividades organizadas pelo Governo devem ser suspensas.

O presidente do Instituto do Desporto referiu-se também à construção do Centro de Formação e Estágio de Atletas, avançando que a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes vai abrir um concurso para os trabalhos de construção da super-estrutura. Quando à fase actual das obras do centro, Pun Weng Kun afirmou que estão em progresso os trabalhos de base e que acredita que o concurso público pode terminar daqui a mais de dois anos.

Prevê-se que o Centro de Formação e Estágio de Atletas conceda um espaço condigno de treino e de preparação de várias equipas que representam o território a título internacional. O ID tenciona, posteriormente, disponibilizar o Estado Olímpico da Taipa para uso público