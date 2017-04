Sam Hou Fai recusa adiar alegações finais e advogada fica à beira das lágrimas

As alegações finais do julgamento do ex-Procurador estão agendadas para 11 de Maio, mas Oriana Pun queria mais duas semanas para poder ouvir as gravações das audiências anteriores. O presidente do colectivo de juízes rejeitou o pedido e disse que o anterior advogado, Leong Weng Pun, deve ajudar na escrita das alegações.

João Santos Filipe

A sessão de ontem do julgamento do ex-Procurador da RAEM, Ho Chio Meng, ficou marcada pela nega do presidente do colectivo de juízes à defesa do ex-Procurador perante o pedido de adiamento do prazo para as alegações finais. A decisão deixou a advogada Oriana Pun – que assumiu o caso depois do causídico Leong Weng Pun ter abandonado o processo – à beira das lágrimas.

Foi já no final da sessão que Sam Hou Fai anunciou que não iria prolongar o prazo para ouvir testemunhas de defesa, e como consequência dessa decisão, rejeitou adiar as alegações finais para 24 de Maio. A sessões que antecedem assim a leitura da sentença vão decorrer a 11 e 12 de Maio.

“Hoje pelas 9h20 a advogada apresentou o pedido de marcação já feita das testemunhas abonatórias do dia 27 de Abril para 8 de Maio. As alegações finais ficaram assim marcadas para 24 de Maio”, disse Sam Hou Fai, no final da sessão. “Este pedido de alteração da data das alegações finais, na verdade, já tinha sido requerido ao colectivo de juízes. O presidente já a 20 de Abril tinha decidido que não vai ser deferido”, acrescentou o magistrado.

Sam Hou Fai explicou que o Tribunal de Última Instância teve em linha de conta o facto de Ho Chio Meng estar em prisão preventiva e que isso justifica a necessidade de avançar com o caso de forma urgente. O juiz defendeu ainda que a defesa teve tempo para arrolar as testemunhas necessárias.

A actual advogada de defesa, Oriana Pun, assumiu o caso apenas em Março, depois de Leong Weng Pun ter considerado que não tinha condições de defender Ho Chio Meng.

Sam Hou Fai não esqueceu o facto e chamou o anterior advogado a assumir as suas responsabilidades: “É verdade que a advogada se depara com muitas dificuldades, mas o senhor advogado devia auxiliá-la na escrita das alegações”, apontou o presidente do Tribunal de Última Instância.

Por sua vez, a advogada de defesa sublinhou que Leong Weng Pun tem prestado auxílio, mas que devido às várias horas de gravação, não foi possível à nova defesa ouvir as gravações de todas as sessões.

“O advogado tem dado o seu auxílio. Mas depois de tanta audiência é preciso ouvir as gravações e isso demora tempo. Nós não queremos arrastar o processo, mas a verdade é que hoje já temos menos um dia”, explicou a causídica. “Nós só queremos fazer o nosso trabalho da melhor forma, não queremos fazer uma defesa à toa”, acrescentou.

No entanto, o presidente do colectivo de juízes do Tribunal de Última Instância frisou que é necessário “cumprir os procedimentos”. O julgamento prossegue assim na quinta-feira, numa sessão em que vão ser ouvidas as testemunhas abonatórias de defesa.