Rebeldes maoístas mataram 24 pessoas no centro da Índia

Rebeldes maoístas mataram esta segunda-feira pelo menos 24 paramilitares num ataque no seu reduto no centro da Índia, informou a polícia.

Os rebeldes disparam do alto de colinas sobre um grupo de paramilitares que protegiam trabalhadores que construíam estradas numa zona florestal do distrito de Sukma, no estado de Chhattisgarh, disse o oficial da polícia Jitendra Shukla.

Os rebeldes, inspirados pelo líder revolucionário chinês Mao Zedong, combatem há mais de três décadas no centro e leste da Índia, com ataques de guerrilha, em defesa de uma maior partilha da riqueza e mais empregos para os pobres.

No mês passado, os rebeldes mataram 11 paramilitares numa emboscada na região.