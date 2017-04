Proprietários do Sin Fong pedem fim do impasse  

Os responsáveis pela administração do condomínio do edifícios Sin Fong Garden e a Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau, que se propôs contribuir para a reconstrução da estrutura, estiveram ontem reunidos para tomarem o pulso ao andamento do processo.

Durante o encontro foram vários os intervenientes que instaram o Governo a concluir de forma o mais célere possível a recolha de provas, de forma a que o processo de reconstrução propriamente dita possa ser iniciado o mais brevemente possível.

Chan Pou Sam, vice-presidente da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau defendeu que o processo de reconstrução do edifício não pode ser mais adiado, sob o risco do aumento da inflação e o consequente aumento de preços fazerem com que o projecto se torne inviável. O dirigente quer que o Governo defina uma data para o fim da recolha de provas e encare a reconstrução da estrutura como um processo prioritário.