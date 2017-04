Península Coreana: Pequim pede contenção a Washington

Os presidentes da China e dos Estados Unidos da América discutiram ao telefone a situação na Coreia do Norte. Xi Jinping expressou o seu desagrado com o escalar da tensão na península coreana e pediu, por isso, contenção ao seu homólogo norte-americano.

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, apelou ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, para que exerça contenção, face à crescente tensão na península coreana, informou esta segunda-feira a televisão oficial chinesa CCTV.

Xi falou com Trump por telefone sobre a situação na Coreia do Norte, num momento em que Washington tem endurecido o tom para com o regime de Kim Jong-un.

Segundo a agência oficial Xinhua, os líderes concordaram em manter os contactos através de diferentes canais, visando abordar questões que preocupam as duas potências.

Os Estados Unidos da América anunciaram o envio de um contingente de navios militares, liderado pelo porta-aviões “Carl Vinson”, para águas próximas da península coreana.

Pyongyang considerou a decisão norte-americana uma provocação bélica e advertiu para o início de uma “guerra termonuclear”, caso Washington dê continuidade às manobras.

Donald Trump acusou repetidamente Pequim de não agir, face à insistência da Coreia do Norte em testar mísseis de médio e longo alcance e em desenvolver um programa nuclear.

O líder norte-americano disse já que os Estados Unidos da América estão prestes a agir, caso a China não consiga controlar o país.

A República Popular da China continua a ser o principal aliado internacional e o maior parceiro comercial de Pyongyang, mas as relações entre os dois aliados ideológicos, que combateram juntos na Guerra da Coreia (1950-53), também já não são o que eram.

Um recente artigo difundido pela agência oficial norte-coreana KCNA acusa Pequim de ceder às pressões de Washington, advertindo que a postura chinesa poderá ter “consequências catastróficas”.

Em Fevereiro passado, o ministério chinês do Comércio anunciou a suspensão total das importações de carvão oriundas da Coreia do Norte, contribuindo ainda mais para o isolamento do país.

A frota norte-americana encontra-se actualmente próxima das Filipinas, onde realiza exercícios militares conjuntos com o Japão.

Segundo a televisão estatal japonesa NHK, os navios de ambos os países deverão dirigir-se no final desta semana para o norte e aproximar-se da península coreana.

O ministério da Defesa da Coreia do Sul anunciou esta manhã que está a preparar manobras conjuntas com as forças navais norte-americanas.