“Operação Trovoada”: Trinta e oito detidos por consumo e tráfico de droga

A mais recente operação policial concertada da Polícia Judiciária resultou na detenção de quase quatro dezenas de pessoas, a maior parte das quais em bares e karaokes da Zona de Aterros do Porto Exterior (ZAPE) e dos Novos Aterros do Porto Exterior (NAPE).

A iniciativa, baptizada pela polícia de investigação do território com a designação de “Operação Trovada”, foi conduzida na madrugada de ontem, tendo resultado na detenção de 38 pessoas, 25 homens e 13 mulheres. As detenções decorreram em duas salas privadas de dois estabelecimentos de diversão e ficaram-se a dever, de acordo com a informação veiculada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, ao consumo e tráfico de drogas. Os agentes da Polícia Judiciária apreenderam uma quantidade não indiscriminada de marijuana e de ketamina.