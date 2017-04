Mostrar a indústria aeroespacial da China para promover o interesse pela ciência

No segundo ano em que se assinala o Dia do Espaço da China, Macau não ficou de fora no que às comemorações diz respeito. A data foi ontem evocada, com o Governo a promover a indústria aeroespacial junto dos alunos do território. Deslocaram-se a Macau vários representantes da China Continental para intervenções que decorreram no Centro de Ciência de Macau. Todas as atenções estiveram, no entanto, voltadas para Wang Yaping, a primeira astronauta chinesa.

Joana Figueira

Eram 10h11 do dia 20 de Junho de 2013, quando Wang Yaping, iniciou a primeira aula conduzida em chinês, ao vivo, a partir da nave espacial Shenzhou X. Wang fez história ao tornar-se a primeira taikonauta a leccionar no âmbito do programa espacial chinês. A pioneira esteve ontem em Macau para partilhar experiências sobre a missão espacial na qual participou e que significou o concretizar de uma vontade que se manifestou desde cedo na sua vida.

O ano 2003 ficou para sempre associado, pelo menos no Continente, à primeira missão aeroespacial tripulada da República Popular da China, com o astronauta chinês Yang Liwei a ficar na história como o primeiro a ser colocado no espaço com recurso a tecnologia chinesa. A ocorrência acabaria por marcar, irremediavelmente, o caminho de Wang Yaping: “Assisti na televisão à primeira missão espacial da China e, na altura, pensei: ‘Já que já temos o primeiro astronauta chinês, quando é que vamos ter a primeira mulher a ir para o espaço? Foi naquele momento que reforcei essa minha ambição”, declarou Wang a uma audiência de cerca de 400 alunos do ensino secundário, constituída por alunos de várias escolas secundárias do território.

Wang não foi, no entanto, a primeira astronauta chinesa a integrar uma missão espacial. Liu Yang, piloto da força aérea, tornou-se a primeira mulher a ser seleccionada para integrar a tripulação de uma missão espacial chinesa. Mas Wang Yaping, aos 33 anos, tornou-se efectivamente a primeira taikonauta no espaço, tendo viajado a bordo da nave Senzhou-10 em 2013 com “a missão de dar uma aula” de física retransmitida para a Terra, para uma audiência de cerca de 60 milhões de crianças e jovens. Na altura a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), estimou que a transmissão tenha sido vista por 250 alunos de Macau.

“Não tive medo. No momento da partida, eu só queria realizar o meu sonho e a missão. Quando entrei nesta equipa estava preparada para trabalhar para o país. Por isso é que, na altura, enfrentei todos os desafios e superei todas as dificuldades”, disse a astronauta. Wang lembrou que, em 2009, foi criado “o primeiro grupo de mulheres astronautas”, numa altura em que “o país ainda não pensava em enviar mulheres para o espaço porque era considerado um trabalho muito árduo.”

Também vice-presidente da Federação da Juventude da China, Wang Yaping apresentou um testemunho carregado de patriotismo que agarrou a atenção de cerca de 400 alunos de escolas secundárias do território. Ontem, assinalou-se o segundo Dia do Espaço da China – a efeméride foi instaurada no ano passado – e a vinda da astronauta a Macau foi o cumprir de um objectivo que o Governo Central tem vindo a enfatizar ao longo dos últimos anos: “Estimular o interesse dos jovens pelas disciplinas da ciência e da tecnologia.”

Aos jornalistas, Mak Chon Kuan, aluno do Colégio Baptista de Macau, disse que, depois de assistir à intervenção de Wang Yapin, voltou a interessar-se “pelo conhecimento do espaço.” Por outro lado, manifestou-se orgulhoso relativamente ao facto da astronauta ter sido uma das primeiras mulheres a ter sido lançada numa missão espacial: “Hoje em dia, quanto à posição da mulher na sociedade, na realidade há um pouco de diferença, mas não perdem em relação aos homens. Isto é, as mulheres também conseguem alcançar os seus objectivos.”

Já Ng Fan Lam, aluna da Escola Keang Peng, sempre se interessou pelo desenvolvimento espacial da China. Wang Yaping falou, por exemplo, no desenvolvimento do projecto de criação de uma estação espacial própria, anunciado no mês passado. A aluna assumiu a vontade de aprender mais sobre a indústria aeroespacial da China, “talvez quando começar a estudar na universidade.”