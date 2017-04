Macau recebeu mais de 2,5 milhões de visitantes em Março  

No mês de Março entraram em Macau mais de 2 milhões e 500 mil visitantes, que permaneceram em média 1,2 dias no território, valor idêntico ao período homólogo do ano passado. Do volume total de visitantes que assomaram a Macau, mais de 1 milhão e 600 mil eram oriundos da República Popular da China. Os visitantes da Coreia do Sul (65.393), do Japão (33.158) e de Taiwan (84.347) aumentaram, respectivamente, 56,9 por cento, 19,2 por cento e 7,5 por cento, enquanto o número de visitantes oriundos de Hong Kong (492.215) diminuíram 12,6 por cento em termos anuais. Durante o mês de Março, Macau recebeu mais visitantes provenientes dos Estados Unidos da América (16.203) e do Canadá (7.519), ao passo que da Austrália (6.720) e do Reino Unido (4.798) chegaram menos visitantes.

No que à via de entrada em Macau diz respeito, a maioria dos visitantes escolheu a via terrestre, seguindo-se a via marítima e só depois a via aérea. As Portas do Cerco, o Porto Exterior, o Terminal Provisório da Taipa e o Aeroporto de Macau registaram aumentos na entrada dos visitantes na ordem dos 3,6 por cento, dos 5,6 por cento, dos 1,5 por cento e dos 18,3 por cento, respectivamente.

Os números globais da entrada de visitantes na RAEM no primeiro trimestre de 2017 correspondem a mais de 7 milhões e 800 mil, um aumento de 5,6 por cento face ao período homólogo. Durante os três primeiros meses do ano, aumentou o número de visitantes oriundos da China Continental (5.317.678), da Coreia do Sul (229.605) e de Taiwan (255.620), com o volume de visitantes a aumentar 7,6 por cento, 32 por cento e 1,9 por cento, respectivamente. Contudo, o número de visitantes de Hong Kong fixou-se nos 1.520.574, correspondendo a uma diminuição de 2,5 por cento. Dos Estados Unidos da América chegaram 44.122 visitantes, do Canadá 19.128, da Austrália (21.822) e do Reino Unido 12.928.