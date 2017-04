Macau recebe grupo icónico de cantopop “Grasshopper”

O grupo de cantopop Grasshopper vai actuar na Arena do Cotai no próximo dia 20 de Maio. Calvin Choy, Remus Choy e Edmond So são os elementos que dão forma a uma das bandas mais conhecidas do panorama da música que se produz em Hong Kong. Em quase três décadas de palco, os “Grasshoper” notabilizaram-se com temas como “Baby, I’m Sorry”, “Club Broken Heart”, “Blame it on the Samba” e “Glamorous Stage”. A banda surgiu no encalço do concurso de música “New Talent Singing Awards” e lançou o seu primeiro álbum em 1988.

Os Grasshopper são conhecidos pelas suas performances electrificantes e energéticas, pelos figurinos e pela maquilhagem a que recorrem para criar os espectáculos.

Os bilhetes para o “Music Walker Grasshopper in Concert – Macao” já estão disponíveis na Cotai Ticketing e nas bilheteiras do Parisian, Venetian, Four Seasons, Sands Macao e Sands Cotai Central. Os preços vão desde as 280 patacas até às 1,280. A Cotai Water Jet disponibilizou um pacote que inclui uma viagem de ida e volta de ferry entre Hong Kong e Macau por mais 108 patacas quando adquirido juntamente com o bilhete para o concerto.