Macau nas asas da história

A imprensa visitou ontem o Breitling DC-3 que está a cumprir uma volta ao Mundo. O avião esteve ontem no Aeroporto Internacional de Macau e realizou um voo de 15 minutos apenas com convidados VIP. O avião mais antigo a realizar uma volta ao mundo transporta a bordo uma edição limitada de 500 relógios da relojoeira suíça que, tal como um bom vinho que envelhece na pipa, ganham carácter e uma história para ser contada antes de serem colocados no mercado. Macau é uma das 55 cidades que vão constar no “passaporte” da colecção.

Cláudia Aranda

As licenças de aterragem nos Aeroportos estão a ser um dos principais desafios com que se deparam os pilotos e os organizadores da viagem à volta do mundo que o avião Breitling DC-3 cumpre por estes dias. O aparelho foi ontem visitado pela imprensa e convidados VIP, antes de levantar voo, hoje, rumo a Taipé. Ontem os pilotos aguardavam autorização para aterrar em Shanghai e consideravam a hipótese de ter que optar por outro aeroporto.

“Macau foi um grande desafio, conseguirmos a licença, o que é tremendo, foram meses de trabalho, mas têmo-la e isso é fantástico”, contou Francisco Agullo, antigo piloto da Swiss Airlines, que já deu nove voltas ao mundo e, em 2008, adquiriu o antigo Douglas D-3, também conhecido por Dakota C-47, com o patrocínio da relojoeira suíça Breitling: “Sou o dono do avião e também o piloto, há pessoas que compram carros novos, eu comprei um avião antigo”, disse aos jornalistas.

Para o final da tarde estava previsto um voo de 20 minutos para 14 convidados VIP. Agullo esperava poder sobrevoar Macau, a uma altitude de mil pés, equivalente a 800 metros, se as condições meteorológicas o permitissem e se o avião recebesse autorização do controlo de tráfego aéreo do Aeroporto Internacional do território. No final do dia de ontem, os organizadores do evento confirmaram que um voo de 15 minutos se realizou de facto, mas os jornalistas já lá não estavam para registar o momento.

Antes disso, Agullo explicou que a paragem do Breitling DC-3 em Macau foi a maneira de garantir que o avião incluía no seu percurso uma aterragem na China, perto de Hong Kong, donde veio uma delegação de jornalistas e convidados e o mestre de cerimónias do evento, Patrick Dunn, também piloto de aviões: “Tivemos que escolher os destinos, não podíamos parar em todos os países, a Breitling, que é o nosso patrocinador principal, também teve uma palavra na decisão. A outra questão era o combustível. Precisamos de um combustível especial, que não se encontra em todo o lado. Não está disponível em Macau, mas pudemos abastecer nas Filipinas, para seguir até Taiwan. Para nós é também uma forma de garantir que estamos nesta área, e perto de Hong Kong”, disse o piloto.

O Breitling DC-3, hoje com 77 anos, transportou tropas durante a segunda guerra mundial e passageiros até 1988. Está “tal e qual” como quando fez o seu voo inaugural a 9 de Março de 1940. A fuselagem, as asas, os motores, as hélices são de origem. Apenas foram feitas modernizações na cabine de passageiros e no “cockpit” para actualizar equipamentos de navegação e de comunicação.

Nesta viagem de seis meses, por 55 cidades e 28 países, que teve início a 9 de Março, Agullo é acompanhado por um piloto e mecânico, o britânico Paul Bazeley, e o suíço Daniel Meyer, responsável pela segurança da edição limitada de 500 relógios Navitimer Breitling DC-3, que viajam a bordo do avião, a ganhar carácter e uma história para ser contada. Cada relógio vai ter um certificado assinado pelo capitão Agullo e Macau vai constar no respectivo “logbook “ou diário de viagem.

Há actualmente 150 aviões DC-3 a voar, mas este modelo já é pouco usado por companhias comerciais de aviação: “Na Colômbia ainda usam o DC-3 para voar para a selva. Este avião pode transportar 30 pessoas e aterrar numa pista de terra ou de relva com apenas 180 metros de comprimento, não há outro avião que o consiga fazer hoje em dia. Por isso, é que há lugares onde as companhias aéreas ainda usam este avião comercialmente”, como na Colômbia, Bolívia, Canadá, Alasca ou África, explicou.

Para a travessia do Pacífico foi necessário remover assentos e adaptar a cabine para colocar tanques extra de combustível no interior do avião, que tem agora capacidade para voar 12 horas sem escalas.

O primeiro voo de um DC-3 teve lugar em 17 de Dezembro de 1935. Com a

segunda guerra mundial, o Governo norte-americano requereu à Douglas, a empresa que fabricava o DC-3, que construísse “o maior número possível de aviões” e 16 mil DC-3 foram fabricados, nos Estados Unidos, Japão e antiga União Soviética.