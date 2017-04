Jogo organizado pelos Serviços de Saúde promove conhecimento da vacinação

Os Serviços de Saúde vão realizar uma actividade que leva como título “Conhece bem as vacinas”e que surge no âmbito da Semana Internacional de Vacinação de 2017, promovida pela Organização Mundial de Saúde. A actividade contempla um jogo de perguntas e respostas on-line sobre a segurança das vacinas, que “visa aumentar o nível de consciência dos residentes sobre a segurança da vacina”, esclarecem os serviços. A participação está aberta a todos os residentes com um mínimo de 16 anos. Aqueles que concluírem o jogo ficam habilitados a participar num sorteio de 50 prémios no valor de 500 patacas.

