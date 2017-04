IC não conhece o alcance dos danos à fachada do Lok Kok

O Instituto Cultural não sabe ao certo o que resta da fachada do restaurante Lok Kok, reconheceu ontem o vice-director da Divisão de Protecção do Património Cultural do Instituto Cultural. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Choi Kin Long diz que a situação não se alterou depois do Instituto Cultural ter ficado a conhece o problema.

O dirigente não esclareceu se o Governo vai ou não punir o proprietário do imóvel e esclareceu que a fachada do restaurante já tinha sofrido danos assinaláveis antes ainda da Lei de Salvaguarda do Património Cultural ter sido promulgada. Choi Kin Leong lembrou mesmo que alguns veículos foram atingidos por fragmentos que se soltaram da parede.

Em 2014, o Instituto Cultural percebeu que a situação se teria agravado e intimou os donos a recuperar a fachada, preservando os elementos artísticos da estrutura e a linha característica do prédio.