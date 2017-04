Human Rights Watch pede a Pequim que não repatrie norte-coreanos

A organização de defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch (HRW) pediu ontem ao Governo chinês que não repatrie oito desertores norte-coreanos, já que estes poderão ser “torturados, presos e até executados”.

“O Governo em Pequim deve respeitar as suas obrigações sob a Convenção de Refugiados e proteger estes oito norte-coreanos e, em nenhum caso, obrigá-los a regressar à Coreia do Norte”, disse Phil Robertson, director para a Ásia da HRW, em comunicado.

A petição faz referência a oito cidadãos da Coreia do Norte, que permanecem detidos desde meados de Março, após terem sido encontrados por funcionários do ministério de Segurança Pública chinês, na cidade de Shenyang, noroeste do país.

Os oito norte-coreanos foram detidos quando tentavam chegar a um terceiro país. Face à impossibilidade de chegar à Coreia do Sul por via terrestre e visto que Pequim não reconhece os norte-coreanos como refugiados políticos, a sua rota passa por cruzar a China e alcançar a Tailândia ou Mongólia.

Os desertores podem solicitar asilo através das embaixadas e consulados sul-coreanos nesses países, mas não nos da China.

Muitos do que sobreviveram revelaram que o regime de Kim Jong-un castiga aqueles que são forçados a voltar ao país, submetendo-os a “torturas, violência sexual ou trabalhados forçados”, detalhou Robertson.

Nos últimos meses, activistas e familiares de desertores informaram a HRW da detenção de 41 norte-coreanos na China, entre os quais uma criança de 10 anos, um adolescente e uma mulher grávida de sete meses.

A organização não-governamental acredita que pelo menos nove daquelas pessoas foram repatriadas por Pequim. Um relatório publicado em 2014 pela Comissão de Investigação da ONU sobre os Direitos Humanos na Coreia do Norte indica que “quase todos os repatriados são alvo de actos inumanos”.

O mesmo documento explica que os desertores retornados são considerados “uma ameaça para o sistema político e para a cúpula” do poder político, que pretende através da tortura evitar que o “povo tenha contacto com o mundo exterior.