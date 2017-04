Fazer da dança um instrumento para melhorar a capacidade de comunicação entre as pessoas

A coreógrafa portuguesa Sandra Battaglia está de regresso a Macau para ministrar um conjunto de workshops de dança. No entender da artista, “é emergente trabalhar um bocadinho mais o corpo como forma de expressão e a dança como uma linguagem mais universal.”

Joana Figueira

A ideia germinou há dois anos, quando a coreógrafa portuguesa Sandra Battaglia e a Universidade de São José (USJ) começaram a estudar a possibilidade de integrar nos currículos oficiais “disciplinas de movimento ou de criação biográfica aplicada ao universo dos cursos que existem na universidade.” O projecto materializa-se agora, mas apenas na organização de pequenas formações cujo intuito é “desafiar aqueles que queiram trabalhar a sua criatividade e expressão própria”, explicou Sandra Battaglia ao PONTO FINAL. Ao workshop “do Corpo à Performance”, que deve arrancar amanhã na Universidade de São José, juntam-se outros dois ligados às danças europeias e à dança contemporânea, no final deste mês e no início do próximo, respectivamente.

“Acho que é emergente também em Macau, não só nas indústrias criativas, trabalhar um bocadinho mais o corpo como forma de expressão e a dança como uma linguagem mais universal. Ou seja, [desenvolver] a capacidade de comunicarmos uns com os outros sem a palavra propriamente, através do nosso corpo e da construção de ideias”, defendeu Sandra Battaglia, em declarações ao PONTO FINAL.

Segundo a coreógrafa e directora artística Amálgama Companhia de Dança, o objectivo do curso intensivo “do Corpo à Performance” passa por “oferecer uma série de instrumentos que podem vir a ser úteis para o resto do desenvolvimento e da formação dos participantes”, sejam eles os alunos da Faculdade de Indústrias Criativas da USJ – aos quais se destina principalmente – ou pessoas que se interessem pela expressão criativa através do movimento.

Ao PONTO FINAL, Battaglia explicou que a acção de formação propõe um “desafio àqueles que queiram trabalhar a sua criatividade, a sua expressão própria e também oferecer-se instrumentos para a construção do desenvolvimento da expressão criativa pelo corpo inteiro. No fundo, corpos habilitados a exprimirem-se livremente através do movimento criativo que pode produzir dança, performances ou que pode produzir a construção de expressões e de comunicação mais criativa.”

O workshop “do Corpo à Performance” deve arrancar amanhã e prolongar-se até ao dia 10 de Maio. Contudo, segundo José Manuel Simões, coordenador do Departamento de Jornalismo da Universidade de São José, as inscrições continuam abertas uma vez que o número de participantes inscritos ainda é reduzido.

Já os workshops “Danças Europeias” e “Dança Contemporânea” apresentam características distintas. O primeiro – que vai decorrer entre os dias 29 de Abril e 6 de Maio, no Vedanta Wel – “centra-se mais no universo do bem-estar e do desenvolvimento das artes principalmente ao nível comunitário.” O desenvolvimento de um indivíduo e de um indivíduo no contexto de uma relação inter-geracional. “Destina-se a famílias – pais e filhos – ou duas gerações, onde se aprendem jogos sociais, se desenvolve o ritmo ou mesmo a própria relação trabalhando as emoções através da criação dançante”, sublinhou Sandra Battaglia.

Por outro lado, o workshop que vai explorar a dança contemporânea resulta de uma nova parceria entre duas coreógrafas, Battaglia e Lisa Souissa, francesa radicada em Macau: “Vamos dirigir um trabalho mais completo para quem já tem algum conhecimento de dança e, nomeadamente, se interessa por dança contemporânea. Não só a nível das técnicas, mas da expressão criativa, da composição, da relação do corpo dançante; numa linguagem dentro da área da dança contemporânea”, explica.

Este módulo está agendado para o dia 7 de Maio.