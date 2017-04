Farmacêuticos, precisa-se

Há, pelos vistos, duas farmácias de Macau a pedir farmacêuticos em Portugal. Podem juntar-se aos três que estão registados na Ordem, em Lisboa.

João Paulo Menezes

Dois anúncios diferentes publicados em Portugal pedem nesta altura farmacêuticos para trabalhar em Macau. Pelas informações colocadas online pelos recrutadores, são (aparentemente) duas farmácias diferentes, uma apresentada como “uma farmácia comunitária em Macau” e outra descrita como “uma prestigiada farmácia, implantada na Ilha da Taipa, Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, especialmente vocacionada para o cliente Internacional”.

Existem mais diferenças entre os dois anúncios, sendo que um (o da farmácia comunitária) é mais específico, nomeadamente quanto à remuneração (20 mil euros/ano, cerca de 167 mil patacas) e quanto ao perfil.

Enquanto a farmácia da Taipa pede um “mestre em ciências farmacêuticas”, a outra exige alguém com “experiência de 3-5 anos em farmácia comunitária” e “registado na Ordem dos Farmacêuticos”.

Luís Rhodes Baião, das relações internacionais da Ordem dos Farmacêuticos, explicou ao PONTO FINAL que “mestre em Ciências Farmacêuticas” é a qualificação que hoje “permite o acesso à profissão de farmacêutico em Portugal e no restante Espaço Económico Europeu”. Ou seja, nesse caso “não está pedido que seja ‘farmacêutico’, “o que implicaria”, diz Rhodes Baião, “o registo na Ordem profissional uma vez que o uso do título em território nacional está reservado a esta condição”.

O responsável pela Ordem dos Farmacêuticos explica ainda que “para exercício no estrangeiro, esta não é uma condição a priori que seja exigida, ainda que muitos profissionais qualificados em Portugal optem por se inscrever na Ordem, de maneira a ficarem ligados ao exercício no país onde concluíram os seus estudos. A Ordem designa os membros em exercício no estrangeiro, que mantenham o seu registo na Ordem, de Membros Correspondentes”.

Voltando ao perfil exigido por ambas: as duas querem alguém com um mínimo de três anos de experiência, com fluência em inglês e “conhecimentos de francês”. Um dos anúncios pede um farmacêutico “fluente em português”.

Ambas oferecem um contrato mínimo de dois anos e viagem de ida e volta. A farmácia da Taipa quer alguém com “conhecimentos de gestão”.

Três em Macau

Os contratantes não são identificados, ao contrário por exemplo do que aconteceu há dois anos, quando a Farmácia Lótus, na Taipa, recrutou um farmacêutico em Portugal pelo mesmo meio. Precisamente por isso, e porque um dos pedidos actuais é para a Taipa, o PONTO FINAL contactou Carlos Santos, da Pharmasia Lda., no sentido de saber se é ele igualmente o recrutador, mas não obteve resposta até ao momento. A Farmácia Lótus apresenta-se como “farmácia comunitária” no seu Facebook, o que leva a admitir que possa ser o mesmo patrão.

No caso do “mestre em Ciências Farmacêuticas”, os pedidos são enviados para o site Expresso Emprego e no da “farmácia comunitária”, através de uma agência de recursos humanos, especializada nomeadamente em farmacêuticos comunitários.

Estes dois farmacêuticos juntar-se-ão a uma pequena comunidade de especialistas que já existe em Macau: “Neste momento contamos com três farmacêuticos registados como estando a exercer na Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China”, diz Luís Rhodes Baião, a que se juntam os não-inscritos. É que “não há nenhuma responsabilidade perante a Ordem dos actos de farmacêuticos em exercício no estrangeiro. Isto é, farmacêutico que exerça noutro território deverá cumprir com a regulação profissional, legislação e obrigatoriedades deontológicas do país ou região de acolhimento”. Ou seja, a Ordem dos Farmacêuticos é apenas “responsável pela regulamentação da profissão em Portugal, sendo a autoridade competente para o reconhecimento das qualificações profissionais dos farmacêuticos que exercem em território nacional”.

Rhodes Baião adiantou ainda que “não existe até ao momento nenhum protocolo ou colaboração com entidades congéneres em território macaense e não tenho conhecimento de que tenha existido”.