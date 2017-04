Empresário local reclamou 90 milhões do património de Ao Man Long guardado no Reino Unido  

O processo de recuperação do dinheiro guardado por Ao Man Long no Reino Unido complicou-se após um empresário de Macau ter reclamado 90 milhões de patacas desses bens junto da justiça. Um dos envolvidos na recuperação do dinheiro disse que Ho Chio Meng chegou mesmo a dar instruções para que o processo fosse congelado.

João Santos Filipe

O processo de recuperação dos 390 milhões de patacas que o ex-secretário para as Obras Públicas e Transportes, Ao Man Long, enviou para instituições bancárias do Reino Unido sofreu atrasos e complicações porque um empresário de Macau interpôs um processo na justiça britânica a reclamar a posse de 90 milhões. O caso foi explicado ontem numa nova sessão do julgamento de Ho Chio Meng, que foi acusado de ter dado instruções para congelar provisoriamente o processo de recuperação dos bens.

O caso foi revelado pelo actual delegado do Ministério Público Chan Seak Hou, que foi um dos responsáveis pela transferência para Macau dos 390 milhões de patacas depositados por Ao Man Long no Reino Unido.

Segundo Chan Seak Hou, o caso foi mais complicado do que o seria de supor porque um empresário de Macau, que os intervenientes do julgamento nunca identificaram, colocou uma acção nos tribunais de Inglaterra a reclamar 90 milhões desses bens. Segundo esta acção, 90 dos 390 milhões de patacas diziam respeito a uma propriedade que tinha sido leiloada. A propriedade – uma vivenda – defendia o empresário de Macau, pertencia-lhe e como tal o dinheiro devia ser-lhe devolvido.

Esta foi uma das razões que atrasaram um processo “longo e difícil”, explicou Chan Seak Hou, que sublinhou a vontade das autoridades inglesas para cooperarem.

Antes do caso ser resolvido, explicou Chan Seak Hou, Ho Chio Meng terá pedido que todo o processo fosse cancelado e que se estudasse, junto das autoridades britânicas, a viabilidade de abrir um processos em Macau para recuperar os bens em questão.

“Achei a intenção dele muito duvidosa porque não tinha lógica desistir, quando já se tinha feito tanto trabalho. Mas não perguntei as razões dessa instrução”, disse o actual Delegado do Procurador.

Queixa retirada misteriosamente

Contudo a equipa que estava com o caso não abriu mãos do processo imediatamente, e passado algum tempo acabou mesmo por ser informada que iria receber o dinheiro porque o empresário tinha retirado a acção contra o Governo de Macau.

“O Ho Chio Meng nunca me disse que tinha informações de que o comerciante de Macau ia desistir da queixa. Ele queria resolver o caso em Macau”, apontou o funcionário da Procuradoria.

Por sua vez, Ho Chio Meng defendeu que foi ele e Wang Xiandi, no tempo em que a co-arguida trabalhou no Ministério Público, que resolveram o caso e convenceram o empresário a retirar a queixa. Contudo o ex-Procurador rejeitou avançar detalhes sobre a situação.

“A resolução do caso foi uma consequência do trabalho da assessora Wang Xiandi. Nós não queríamos desistir desta acção”, afirmou o ex-Procurador. Wang e Ho são acusados de ter burlado o Ministério Público, ao empregarem ficticiamente a co-arguida.

“Eu assinei um compromisso [para que fosse retirada a acção] mas não vou dizer o que consta nela. Foi a Wang que conseguiu este resultado”, sublinhou.

Ho Chio Meng afirma que Wang Xiandi lhe respondia directamente e que foi peça fundamental neste caso. No entanto, os outros membros da equipa responsável pela recuperação dos bens de Ao Man Long, dizem que nunca trabalharam com ela directamente. Contudo alguns referiram que Ho lhes tinha dito que Wang iria auxiliar neste caso.

O ex-Procurador é acusado de ter cometido 1536 crimes, sendo que Wang Xiandi também é arguida, mas está em parte incerta. A cidadã chinesa é natural da província de Sichuan.s dos﷽﷽﷽﷽﷽z, Ho Chio Meng defendeu ao juiz que foi ele, com a ajuda de Wang Xiandi, que reo Reino Unidom para Macaulaç de Macau.és