Em Macau ainda se cheiram os cravos da revolução

A Revolução dos Cravos cumpre hoje 43 anos e em Macau a memória de 25 de Abril de 1974 ainda se mantém viva. Carlos Marreiros, Arnaldo Gonçalves, Fernando Sales Lopes e José Silveirinha recordam as transformações que o fim da ditadura trouxe para o território e a importância de se celebrar a data na agora Região Administrativa Especial Chinesa.

É de forma saudosa, com a voz embargada por uma certa nostalgia que Carlos Marreiros recorda o 25 de Abril de 1974, data que lhe devolve à memória “momentos de alteração, de mudança”. Na altura, o arquitecto encontrava-se ainda a terminar o liceu, mas pressentiu desde logo que “as coisas iam definitivamente mudar”: “Demorou algum tempo mas foi mudando e bem.” A promulgação consequente do Estatuto Orgânico de Macau, em Fevereiro de 1976, é para Carlos Marreiros a principal vitória do território, conquistada no pós-25 de Abril. O diploma foi promulgada pela Assembleia da República “com os deputados todos de pé”, recorda o arquitecto: “Directamente, Macau deixou de ser uma das ‘províncias ultramarinas de Portugal’ para passar a ser território chinês sob a administração portuguesa, adquirindo um estatuto de maior autonomia, capacidade de decisão e aplicação do seu orçamento”, assinala.

O Estatuto Orgânico de Macau viria posteriormente a ser substituído pela Lei Básica de Macau, instituída em Dezembro de 1999 com o estabelecimento da RAEM.

Carlos Marreiros acredita que “enquanto houver comunidade portuguesa e também amigos chineses da comunidade portuguesa, naturalmente que há toda a razão para festejar, porque é uma data feliz no contexto da história contemporânea de Portugal e da Europa.”

Por outro lado, o jurista Arnaldo Gonçalves não acredita que a data se deva celebrar com “festa” e relembra o que considera ser uma outra parte menos positiva da Revolução: “O 25 de Abril deu uma série de esperança para a transformação do país no sentido da democracia e liberdade mas também abriu a porta ao aventureirismo do PREC (Processo Revolucionário em Curso) e à tentativa de domínio do Partido Comunista”, recorda.

O fim do regime ditatorial português possibilitou o reatar das relações diplomáticas entre a República Popular da China (RPC) e Portugal, um avanço apontado tanto por Arnaldo Gonçalves, como por Fernando Sales Lopes. O historiador é peremptório ao afirmar que sem 25 de Abril possivelmente não existiria RAEM: “O 25 de Abril é que fez com que Portugal reatasse as relações diplomáticas com a China, é que fez com que Portugal e a China se tivessem entendido para resolver a questão de Macau.”

Arnaldo Gonçalves vai ainda mais além, ao referir a posterior assinatura da Declaração Conjunta que, nas palavras do também professor de Ciência Política, “vai levar ao processo de transição e à definição dos destinos de Macau depois de 1999.” Arnaldo Gonçalves acredita que para a comunidade portuguesa radicada no território a data “representa uma continuidade da presença portuguesa em Macau através de novos quadros que vieram servir as últimas administrações portuguesas e alguns dos quais continuaram depois de 1999 como quadros recrutados pela RAEM para desempenhar funções específicas na administração de Macau.”

Sobre a relevância da celebração da efeméride na agora Região Administrativa Especial chinesa, Fernando Sales Lopes acredita que se há local onde o Dia da Liberdade deve ser celebrado, esse local é Macau: “Se há algum sítio fora de Portugal com algum significado em relação ao 25 de Abril eu acho até que é Macau porque nada disto (transição de Macau para a RPC) teria acontecido da maneira como aconteceu, de uma forma suave, pensada, calma e amigável se não tivesse havido o 25 de Abril.”

Apesar de acreditar que esta é uma questão respeitante à comunidade portuguesa e de se questionar quanto ao conhecimento da importância da efeméride junto da comunidade chinesa de Macau, José Silveirinha – um dos organizadores do jantar comemorativo do 25 de Abril que hoje decorre no Clube Militar – defende que “seja em Macau, seja em qualquer lado do mundo, a liberdade é um direito do qual nós nunca mais iremos prescindir.”

José Silveirinha defende que é ao 25 de Abril que os portugueses devem a “alegria de vivermos em liberdade” e que “enquanto houver um português em qualquer lado do mundo, essa data deverá ser sempre celebrada porque é o dia mais importante do nosso estado de ser e viver.”

CVN

Escola Portuguesa de Macau mantém viva a memória da revolução

É com dois momentos distintos que a Escola Portuguesa de Macau (EPM) assinala o 43.o aniversário do 25 de Abril. O primeiro acontece às 11h30 com a inauguração de uma exposição alusiva à data com trabalhos dos alunos do 6º e 9º ano, turmas onde é ensinada a história da Revolução. Às 12h45 os alunos do 3º, 4º e 5º ano brindam o público com o concerto “Cantares de Abril”. Os dois momentos são abertos ao público e a exposição pode ser visitada até ao final da presente semana.