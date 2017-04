Ella Lei pede responsabilização das empresas para resolver problemas de estacionamento  

A deputada pediu que o Govero intervenha, através da atribuição de responsabilidade a empresas que importam e detêm veículos pesados, inclusive autocarros turísticos. As empresas, defende a deputada, devem assegurar lugares de estacionamento para estas viaturas.

Ella Lei questionou o Executivo, em interpelação escrita, sobre de que forma vai o Executivo assegurar que as empresas assumam a responsabilidade na resolução do problema de falta de espaços de estacionamento para os veículos pesados, nomeadamente os autocarros turísticos. A deputada quer ainda saber se vai o Governo tenciona continuar a procurar espaços para estabelecer uma área de estacionamento para este tipo de veículos, de modo a aliviar a realidade vivida actualmente.

O cenário é de “escassez severa”, descreve Ella Lei, quando se refere ao espaço destinado ao estacionamento de veículos pesados, dando como exemplo aqueles que procedem à recolha do lixo: “De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, em Fevereiro deste ano, existiam 7,819 veículos pesados em Macau, mas os espaços de estacionamento legítimos para os veículos pesados eram insuficientes”, alega a deputada, eleita por sufrágio indirecto. Ella Lei socorre-se ainda dos números facultados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) para assinalar que os parques de estacionamento só fornecem 527 lugares para veículos pesados, 44 deles para autocarros: “Tendo isto em conta, a indústria dos transportes tem sido ‘forçada’ a violar a lei”, considera a parlamentar.

Ella Lei lembra ainda que, com o desenvolvimento da cidade, a área de estacionamento temporária construída nos aterros que se encontram desaproveitados tem sido cada vez menor: “Alguns motoristas de autocarros turísticos referiram que muitos deles não conseguem um lugar para estacionar depois do trabalho”.

A parlamentar elenca algumas das medidas entretanto implementadas pelo Executivo, como a criação de 67 lugares de estacionamento pagos, onde é possível deixar a viatura durante cinco horas, no Parque Industrial da Concórdia, em Coloane. A entrada em funcionamento da estrutura estava agendada para meados de Abril: “A DSAT também prometeu facilitar uma área de estacionamento na área B dos Novos Aterros (na península de Macau), em algum terreno próximo da Avenida do Aeroporto e na Avenida do Cais do Pac On, precisando ainda de algum tempo”.

A deputada assinala que, de acordo com o regulamento de importação de veículos motorizados e de veículos pesados de passageiros, “só organizações ou empresas específicas podem importar autocarros pesados, e os autocarros devem ter um lugar de estacionamento próprio”. Essas mesmas empresas são responsáveis pela resolução de problemas associados ao estacionamentos das viaturas que detêm, “ao invés de transferirem essa responsabilidade para o motorista”. No entanto, alega Ella Lei, o “Governo não implementou estritamente a regulação, conduzindo a um mais difícil problema de estacionamento para estas viaturas”.

Numa primeira questão, lembra a deputada que cada empresa de importação de veículos pesados deverá ter um parque de estacionamento próprio, “mas implementou o Governo estritamente as disposições relevantes? E como assegurar que as empresas realmente assumem a responsabilidade de resolução dos espaços de estacionamento para os autocarros turísticos, ao invés de a deixarem para os motoristas?”.

De seguida, Ella Lei questiona se vai o Executivo “continuar a procurar espaço para definir uma área de estacionamento para veículos pesados, para aliviar a realidade, enquanto implementa os requerimentos legais acima mencionados?”.