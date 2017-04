DSAMA reúne com diversas entidades para discutir nova moratória piscatória

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) esteve ontem reunida com diversas entidades para discutir o desenvolvimento dos Planos de Contingência dos Incêndios de Embarcações Piscatórias do Porto Interior. A moratória relativa à edição de 2017 do período de defeso da pesca irá ter início no próximo dia 1 de Maio e terminará a 16 de Agosto, tendo a duração de três meses e meio. O período excede em um mês as moratórias dos anos anteriores.

Durante o período de defeso da pesca, a DSAMA irá manter os barcos de resgate com capacidade de combate aos incêndios disponíveis durante 24 horas no Porto Interior. A coordenação das embarcações piscatórias na área abrangida pela moratória e a segurança da marina serão asseguradas pela DSAMA e pelos Serviços de Alfândega. As duas entidades irão igualmente aumentar o número de barcos e funcionários envolvidos em procedimentos de inspecção marinha durante o período em causa.

Ao Departamento dos Bombeiros cabe a responsabilidade de assegurar a manutenção e disponibilidade das instalações de combate aos incêndios nos cais e na costa. Todos os departamentos reunidos expressaram a sua vontade em que a Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores de Macau zele para que os pescadores facilitem os equipamentos de prevenção de fogo e salvamento de vidas, disponibilizando informações de contacto e pessoal disponível para se manterem nos locais durante a noite para oferecerem socorro caso tal seja necessário.

As entidades que ontem estiveram reunidas com a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água foram os Serviços de Alfândega, o Departamento de Bombeiros, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, os Serviços de Saúde, a Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores de Macau e a Associação para o Desenvolvimento de Pesca no Oceano e de Proprietários de Barcos de Macau.