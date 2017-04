DSAL investiga supostas práticas de falso recrutamento

O director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Wong Chi Hong, confirmou esta segunda-feira, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o organismo que lidera recebeu quatro denúncias de outros tantos residentes locais que assinaram contrato com uma unidade hoteleira e que terão sido, supostamente, dispensados imediatamente depois.

Confrontada com a denúncia, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais comprometeu-se a accionar os mecanismos de investigação adequados e a proceder de acordo com a Lei. Ainda assim, Wong Chi Hong acredita que se tratará de um caso de falso recrutamento, que não envolve a unidade hoteleira propriamente dita. Os casos denunciados constituem uma violação da Lei de Bases da Política de Emprego e dos Direitos Laborais. O responsável reiterou que os direitos dos trabalhadores locais não serão afectados pela contratação de trabalhadores não-residentes. Wong Cho Hong garantiu ainda que a investigação anunciada pela DSAL deverá estar concluída dentro de um par de meses. Só depois de ter em seu poder as conclusões do estudo é que as partes envolvidas serão notificadas pelo organismo.