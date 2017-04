Contra os tufões, informar, informar  

Os Serviços de Polícia Unitários, em colaboração com o Gabinete Coordenador de Segurança, o Corpo de Polícia de Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros, promoveram uma campanha de prevenção dos efeitos dos tufões no bairro de San Kio. Agentes e dirigentes do organismo chamaram a atenção para os cuidados a ter antes da chegada de tufões e de tempestades tropicais.

Ho Su Hon, subintendente do Gabinete Coordenador de Segurança, lembrou, em entrevista à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o Governo promove todos os anos exercícios de prevenção dos tufões e tomam o pulso às expectativas da população. Uma das queixas que o Gabinete Coordenador de Segurança recebeu no ano passado dizia respeito ao desfasamento verificado entre as previsões da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos e o encerramento das travessias de ligação entre Macau e a Taipa.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Ho Su Hon abordou ainda o novo sistema de defesa civil adquirido pelo Governo, que qualificou como eficaz e amigo do ambiente. O responsável assegurou que o novo sistema representa um ganho de eficácia da ordem dos 30 por cento quando comparado com os anteriores métodos e equipamentos.