Chui Sai On reitera apoio à indústria aeroespacial  

O Chefe do Executivo reuniu ontem com a vice-presidente da Federação da Juventude da China, a astronauta Wang Yaping. No encontro, foi referido o apoio que o Governo tem prestado “ao desenvolvimento da indústria aeroespacial do país, bem como a promoção da educação científica”, refere uma nota emitida pelo Executivo. Chui Sai On salientou ainda que, desde o estabelecimento da RAEM, tem “direccionado de forma sistemática mais apoios ao desenvolvimento da indústria aeroespacial nacional e à educação científica”.

