Chefe do Executivo recebe associação liderada por Ma Chi Seng

Chui Sai On teve ontem um encontro com o presidente da associação Grand Thought Think Tank, Ma Chi Seng, e outros membros do colectivo. Na reunião foram trocadas impressões “sobre a participação de Macau no apoio ao país, na construção de ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e na promoção do seu desenvolvimento a longo prazo”, pode ler-se num comunicado do Governo. Ma Chi Seng, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, considerou que a criação da associação contribuirá para a construção da política “Uma Faixa, uma Rota”, “assim como para a diversificação adequada da economia de Macau”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...