Centro UNESCO recebe retrospectiva de Ho Kuong Tai

A Sala de exposições do Centro UNESCO de Macau, na zona dos Novos Aterros do Porto Exterior, acolhe a partir de amanhã uma retrospectiva do trabalho artístico de Ho Kuong Tai. A exposição, que vai permanecer patente ao público durante pouco mais de uma semana, entre 26 de Abril e 3 de Maio, decorre no âmbito do chamado “Projecto de Promoção de Artistas de Macau”, uma iniciativa impulsionada pela Fundação Macau.

A mostra, que é inaugurada ao final da tarde de amanhã, por volta das 18h30, reúne mais de uma centena de trabalhos de Ho Kuong Tai, pintor nascido na cidade continental de Wuhan que se encontra radicado no território há vários anos.

Desde sempre ligado às artes, Ho Kuong Tai trabalhou no Instituto de Artes da província de Hubei durante uma década. Depois de se ter fixado no território, o artista assumiu o cargo de docente numa instituição de ensino secundário, antes de avançar para a criação do seu próprio Instituto de Artes.

Para além de expor no território, Ho Kuong Tai já viu os seus trabalhos expostos em países e territórios como França, Portugal ou a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Membro permanente da direcção da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau e director do Instituto de Artes do Jardim de Orquídea de Macau, o artista especializou-se em materiais como o guache e a aguarela e em técnicas como a pintura a óleo ou a pintura de peças de artesanato. Figurativista, Ho Kuong Tai desenvolveu uma vasta predilecção pela pintura de animais, particularmente de aves e passarinhos.

A “Exposição de Obras de Ho Kuong Tai” vai estar patente ao público a partir de amanhã e até 3 de Maio, todos os dias das 10 às 19 horas, no Centro UNESCO de Macau, informa a Fundação Macau em comunicado.