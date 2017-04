Caritas organizou banquete de solidariedade

Subordinado ao tema “Amor e Serviço”, a Caritas Macau dinamizou no fim-de-semana a edição de 2017 do Banquete Vegetariano de angariação de fundos. A iniciativa , que decorreu nas instalações do Hotel Pousada Marina Infante, reuniu à volta da mesa – ou das mesas, 54 para se mais exacto – mais de seis centenas de comensais.

O Banquete Vegetariano foi a forma da Caritas assinalar o período da Quaresma e as celebrações Pascais. Com a escolha de uma menu vegetariano, a organização procurou dinamizar o interesse dos presentes nos conflitos, na fome e nas crises de refugiados com os quais o planeta ainda se depara. O certame constitui ainda um convite à auto-disciplina e um apelo à entreajuda e à oferta de donativos para aqueles que mais necessitam.

Durante o banquete, a Caritas procedeu à projecção de dois documentários, um sobre a crise de refugiados com origem na Síria e outro sobre a fome que até recentemente se fez sentir na República do Sudão do Sul. Com a iniciativa, a organização liderada por Paul Pun Chi Meng conseguiu garantir a angariação de cerca de 160 mil patacas em donativos. O dinheiro vai ser canalizado para organizações que ajudam famílias de refugiados, crianças que ainda permanecem na Síria ou que trabalham com as vítimas da fome no Sudão do Sul.